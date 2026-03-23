緊迫が続くイラン情勢について、中部経済連合会の勝野会長は23日、地域経済への影響に強い懸念を示しました。中部経済連合会の勝野哲会長：「当地の企業活動や国民生活に大きな影を落とすことが予測され、深刻に憂慮しております」名古屋市内で23日午後に開かれた会見で、中経連の勝野会長は緊迫が続くイラン情勢について「緊張感をもって情勢の推移を注視したい」と述べました。そのうえで、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖によ