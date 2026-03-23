北海道の釧路市動物園が23日、公式サイトを更新。ホッキョクグマのマルルが住む大放飼場のガラス窓が破損したことを伝えた。 【写真】マルルちゃんがボールで遊ぶ様子 サイトでは「このたび、ホッキョクグマ舎大放飼場のガラス窓が破損する事案が発生いたしました」と発表。「当該ガラスは強化ガラスのため割れにくく鋭利な破片は生じにくい構造ではありますが、安全を最優先に考え、マルルを隣接する小放飼場へ移動さ