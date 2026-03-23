英明のキャプテン・池田（右）と高川学園のエース・木下瑛二（左） 春のセンバツ高校野球です。四国王者、香川の英明が初戦で山口の高川学園に勝利しました。 （記者リポート）「ベスト8以上を目指す英明。新しいユニフォームで臨む初戦がいま始まります」 3年ぶり4回目のセンバツ出場となる英明。高川学園の先発は、エースの木下瑛二。 木下は高松市出身で、中学時代、英明のキャプ