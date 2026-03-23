アメリカ出身の作家／デービッド・ディロングさん 岡山県の北部で県の郷土伝統的工芸品、郷原漆器の制作に取り組むアメリカ出身の作家の男性を紹介します。地域の自然や文化に魅了されたと話すこの男性は、伝統的な物作りを将来に伝えたいとの思いを胸に、制作に取り組んでいます。 木目を生かした素朴な味わい。3月6日、岡山市のデパートで開かれた岡山県の郷土伝統的工芸品・郷原漆器の展覧会には、汁椀、