全国各地から桜の便りが届いています。23日の時点で福岡での発表はまだですが、県内の桜の名所ではすでに開花しているところがあります。 23日、福岡県朝倉市秋月、杉の馬場の桜並木を訪ねました。■中村安里アナウンサー「咲いていますね。この辺り、一気に桜の開花が進んでいます。」ソメイヨシノの花がところどころで開き、城下町に春の訪れを告げていました。 近くの飲食店では、期間限定の桜メニューを提供