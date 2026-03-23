足立翼（蒔田彩珠）（C）TBS 鈴木亮平が主演を務め、蒔田彩珠がメインキャストを演じるTBS日曜劇場『リブート』第９話が3月22日に放送された。（ネタバレあり）蒔田彩珠が演じる足立翼は、警視庁捜査一課・儀堂班に所属する刑事。現場での鋭い察知能力を持ち、主演の鈴木亮平演じる儀堂歩を最も近くで支える存在として描かれている。第9話では、誘拐されそうになった拓海（矢崎滉）を助けるため、ナイフで応戦して