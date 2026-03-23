OpenCodeは、ターミナルやIDE(統合開発環境)、デスクトップアプリで利用できるオープンソースのAIコーディングエージェントです。任意のLLMプロバイダーを設定して使えるほか、OpenCode側が検証したモデル群を利用する「Zen」も用意されています。LSP対応、複数エージェントの並列実行、会話共有、GitHub CopilotやChatGPT Plus/Proアカウントとの連携、ローカルモデルを含む多数のモデル対応などが特徴で、コード作成や調査、計画