杉咲花が主演を務めるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）より、クランクアップを迎えた成田凌のコメントが到着した。最終回は3月25日に放送される。【写真】杉咲花から花束を贈られ笑顔を見せる成田凌本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではない