高知城のサクラの標本木が開花となって1週間。高知県四万十市でもサクラが美しく咲き始めました。春風にゆらゆらと揺れる淡いピンク色のサクラ。四万十市の香山寺山にある「市民の森」では3月19日にソメイヨシノが開花し、23日現在五分咲きとなっています。23日、四万十市は午後2時50分に最高気温22・3度を観測。4月下旬並みの気温で高知県内でもっとも気温が高く、四万十市では2026年になって1番の高い気温となりました。四万十市