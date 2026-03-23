飯田市川路の天龍峡で満開を迎えたサクラ。渓谷沿いにエドヒガンザクラ2本とシダレザクラ1本が植えられていて、樹齢はそれぞれおよそ100年から150年。この地に昔あった城から名前を取り、「天龍峡幾島三本桜」と呼ばれ春の名所となっています。今年は去年より10日以上早く咲き始め、今が満開。本格化な春の訪れを告げています。サクラの便りは、他からも…。園児たち「1、2、3、4、5…」飯田市中心市街地にあるサクラの名所「大宮