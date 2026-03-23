高知県民体育館の再整備をめぐり隣接する高知市青年センターのグラウンドの存続を求めて署名活動をしてきたグループが3月23日、高知県庁を訪れ、署名を提出しました。23日、高知県の西森副知事を訪ねたのは、高知市の青年センター「アスパルこうち」の不登校支援施設を利用していた児童や生徒の保護者でつくるグループです。高知県民体育館の再整備で高知県は、隣接する「アスパルこうち」のグラウンドを