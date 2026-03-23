世界的有名な浮世絵師・葛飾北斎の専門ミュージアム「すみだ北斎美術館」の総入館者数が２２日に１５０万人となり、東京・墨田区にある同館で記念セレモニーが行われた。北斎生誕の地に２０１６年１１月２２日に開館、今年１０周年を迎えるメモリアルイヤーでの達成で、式典には山本享区長らも出席した。１５０万人目の来館者となったのは、埼玉県草加市在住の高校２年生、南和歌菜さん（１７）。「将来は美術教員を目指して美