◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）栗東のＧ１馬２頭が着々と態勢を整えている。昨年の３歳マイル王パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は２３日、厩舎で落ち着いた表情をみせた。２２日の坂路で５１秒６―１１秒９をマーク。五十嵐助手は「１週前追い切り（１９日）は馬場も悪く、帰厩した翌日でもあり、力みが強かったですね。日曜にもしっかり動かし