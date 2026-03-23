テレビアニメ『カリスマ』が、2027年1月からTBS系にて全国放送されることが決定した。あわせｔティザービジュアルが公開された。【動画】どんなアニメ？公開された『カリスマ』映像「カリスマ」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の開発、運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手掛ける二次元キャラクターコンテンツ。YouTubeで配信されている原作ドラマに引