Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。長かったレギュラーシーズンも、今週がラストウィーク。激戦の首位争いにもついに決着がつく。1位・EX風林火山、2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部は45.6ポイント差。今夜を終えて、上にいるのはどっちだ。【映像】灼熱の首位攻防戦！（生中継）EX風林火山は一時、1000ポイントを超える独走状態だったが、じわじわとポイントを減らし、一方でKO