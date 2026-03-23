THE RAMPAGEの吉野北人が23日、神奈川・洗足学園音楽大学前田ホールで行われたEXPG高等学院の令和8年卒業式にサプライズ登場。卒業式の定番とも言える「道」を歌い、卒業生が歓喜に沸いた。【写真】卒業生も保護者も沸く！「道」を歌うTHE RAMPAGE・吉野北人EXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上