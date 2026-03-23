川崎市中原区の住宅で火事があり現在も延焼中です。【映像】現場の様子午後5時半ごろ、中原区上平間で2階建て住宅の1階から出火していると119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など10台以上が出動し消火活動が続いています。現場はJR南武線平間駅から東に500メートルほどの住宅街です。（ANNニュース）