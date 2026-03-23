i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした5人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』が2026年3月28日（土）夜9時より、国内独占・無料配信される。【映像】第5世代ルーキー・NOWZ（全身姿も）NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの5人で構成される注目の第5世代ルーキー。 グループ名