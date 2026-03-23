ベッドでスヤスヤと眠る三つ子の赤ちゃん。可愛い寝顔を順に撮影していたら…！？天使がもうひとりいるのかと二度見してしまう光景は話題を呼び、投稿は19.1万回再生を突破。「みんな可愛い♡」「四つ子だったｗ」「癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『三つ子の赤ちゃんの寝顔』を撮影していたら⋯いきなり飛び込んできた『天国のような光景』】 三つ子の赤ちゃんの可愛い寝顔b