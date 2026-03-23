テレビに映っていた犬が「外に逃げた」と思ってしまった、甲斐犬の素直すぎる行動が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「賢すぎるし優しい」「純粋だねぇ」といったコメントが寄せられています。 【動画：テレビに映っている犬が『外に逃げた』と勘違いしてしまった甲斐犬→あまりにも『純粋すぎる様子』】 みんなでテレビ鑑賞 TikTokアカウント「kuromi.no.hibi」に投稿された