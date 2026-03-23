弥彦村で23日、88歳の男性が運転する軽トラックが街灯に衝突する事故がありました。この事故で男性は搬送されましたがその後、死亡が確認されました。事故があったのは弥彦村矢作の広域農道です。警察によりますと新潟市西蒲区に住む男性（88）が、広域農道で軽トラックを運転中に農道上にあった街灯に衝突しました。単独事故とみられています。23日午前11時すぎ、現場付近にいた人から「車の事故が発生しました」と消防へ通報があ