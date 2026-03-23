22日にカラバオ杯決勝が行われ、マンチェスター・シティがアーセナルを2-0で撃破してタイトルを手にした。これはあくまでカップ戦であり、リーグの戦いとは関係がない。しかしプレミアリーグ首位を走るアーセナルにとって、今回2位のマンCに敗れてタイトルを逃したのは少々気になるかもしれない。終盤戦へショックを引きずる可能性もゼロではないか。この試合後、マンCのMFフィル・フォーデンはプレミアリーグ逆転優勝の可能性もま