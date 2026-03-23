決定力を上げるのは全てのチームが抱える課題だが、今週のプレミア・チャンピオンシップ（イングランド2部）にて歴史的な決定力の高さを記録するゲームが生まれた。ポーツマス相手に6ゴールを奪って6-1で勝利したQPRだ。QPRはこのゲームのポゼッション率が41％、シュート数もポーツマスの20本に対して半分の10本しか打っていない。ゲームを支配していたのはポーツマスの方かもしれない。しかし、QPRは超効率の良い攻撃で6ゴールを