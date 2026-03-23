昨夏に仏のレンヌからプレミア・チャンピオンシップ（イングランド2部）のバーミンガム・シティへ移籍したものの、ここまでリーグ戦28試合で1ゴールしか奪えていないFW古橋亨梧。現在31歳を迎えているが、古橋の今後のキャリアはどうなるだろうか。英『Football League World』は、今季のチャンピオンシップで最も期待を裏切ってしまった選手の一人だと厳しい指摘をしていて、もう一度慣れ親しんだスコットランドのセルティックに