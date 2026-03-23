現在のバルセロナを支えるのはラ・マシア（下部組織）で育ってきた若手たちで、今は一種の『育成黄金期』と言ってもいいだろう。スペイン『SPORT』はラ・マシア出身者たちの市場価値が急上昇していると伝えていて、現在トップチームに所属しているラ・マシア出身者たちだけで市場評価は6億2000万ユーロに達している。この数字を大きく引き上げているのはFWラミン・ヤマルであり、ラ・マシアでも最高傑作の1人と言えるヤマルの市場