イタリア代表にとって運命を決める2026W杯欧州予選プレイオフが近づいてきた。2018、2022年大会と2大会続けて出場を逃しているイタリアへの注目度は高く、おそらく今回のプレイオフで1番注目されているチームだろう。まずは26日にプレイオフ準決勝で北アイルランドと対戦するが、プレッシャーがかかっているのは明らかにイタリアの方だろう。北アイルランド代表を指揮するマイケル・オニールは、イタリアの方が失うものが大きいと