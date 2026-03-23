ニューカッスルはプレミアリーグ第31節で宿敵であるサンダーランドをホームに迎えた。ライバル関係で知られる両者の戦いは「タイン・ウェア・ダービー」と言われており、今シーズン、約10年ぶりにプレミアの舞台で激突した。12月の前回対戦でニューカッスルはサンダーランドに0-1で敗れただけでなく、枠内シュートはわずか2本、ゴール期待値「0.25」に留まった。英『Sky Sports』はこの試合を「今シーズンで最もひどい試合の一つ」