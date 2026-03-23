日食なつこが、デジタルシングル「煙と水晶」を4月8日に配信リリースする。 （関連：日食なつこ、文明開化の薫り残る場所で響かせた今の表現年の瀬に締め括ったコンセプトツアー） 今作は、煙のようにほどける一瞬と、水晶のように沈黙する永遠、かすみのような春の光が照らす孤独を、軽やかなメロディにのせて歌う新曲に。春という季節だけが持つ、ぼんやりとして儚く、一瞬のうちに移ろう淡い景色や、心の曖