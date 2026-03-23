22日にプレミアリーグ第31節でノッティンガム・フォレストに0-3で敗れ、17位まで順位を下げてしまったトッテナム。チームは大混乱状態にあり、2部降格もあり得る話となってきた。いったいトッテナムはどこからおかしくなってしまったのだろうか。昨季はヨーロッパリーグを制したが、リーグ戦の方は17位でフィニッシュしている。EL制覇は見事だったが、『ESPN』はもっと以前からトッテナムはおかしくなっていたと振り返っている。同