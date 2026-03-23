フィンエアーは、エンブラエルE195-E2型機18機を確定発注した。欧州内路線のナローボディ機の更新を進める。この他に、オプション16機と購入権12機も含んでいる。134席仕様で、2027年第3四半期から受領を開始する。2027年に3機、2028年と2029年に6機を受領する見通し。地域路線を担うノルディックリージョナルエアラインズ（Nordic Regional Airlines／Norra）が運航する。さらに、プラット・アンド・ホイットニーとエンブラエルE1