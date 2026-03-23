トッテナムはプレミアリーグ第31節で同じく残留争いを繰り広げているノッティンガム・フォレストに0-3の完敗を喫し、降格の恐れが強まっている。トーマス・フランクを解任し、イゴール・トゥドールを新監督に迎えたトッテナムだが、状況は好転していない。リーグ順位は現在17位で降格圏となる18位のウェストハムとはわずか1ポイントしか離れていない。主力選手に怪我人が多いことも今シーズン、トッテナムが苦戦している理由の一つ