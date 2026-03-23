ベルーナは、屈斜路プリンスホテルを取得する。3月23日付けで売買契約を締結し、4月30日付けで取得を予定している。2005年5月に竣工し、建物は地上8階建て。客室数は208室。大浴場・露天風呂、レストラン、ラウンジ、グランピング施設を備える。阿寒摩周国立公園内の屈斜路湖畔、女満別空港から約50キロの場所に位置する。西武ホールディングスは、屈斜路プリンスホテルを含むホテルやレジャー事業の一部を、2022年から2023年にか