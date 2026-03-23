KDDIは、auオンラインショップにおいて、生成AIを活用した「オンライン購入 AIアシスタント」の提供を18日に開始した。 「オンライン購入 AIアシスタント」は、ユーザーの機種選びや手続きに関する質問に対し、AIがリアルタイムで回答するもの。たとえば、「おすすめの機種は何か」や「下取りは可能か」といった質問にも意図を汲み取った案内を行う。 利用時は、auオンラインショップのトップペー