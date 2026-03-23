バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、きのうとおととい、今シーズンのホーム最終戦を迎えました。 【写真を見る】感謝とエールに包まれるアランマーレ山形のホーム最終戦来シーズンからは拠点を秋田に引退セレモニーも 長年チームを支えた選手の引退セレモニーが行われるなど、会場は感謝とエールに包まれました。 矢