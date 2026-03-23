Back Market Japanは、買取金額を一律8％増額する「新生活応援！買取増額キャンペーン」を開始した。期間は4月6日まで。 期間中、Back Market買取サービスの申し込み時に指定のキャンペーンコード「BM26KAITORI8」を入力することで、デバイスの買取金額が8％増額される。上限は5000円。 キャンペーンコードの入力欄 対象のデバイスはスマートフォン、タブレット、パ