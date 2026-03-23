23日(月)は、だんだん雲が厚くなって雨の降ったところがありました。最高気温は、新潟市中央区で16.5℃、上越市高田で16.7℃を観測するなど、昼間は上着がいらないくらい暖かかったのですが、一方で午後は所々で雨が降りました。 そして、今夜も一部にわか雨や雷雨のところがありそうです。これからお帰りの方は空模様の変化に注意ください。 一方で、24日(火)は安定した空模様になりそうです。 ◆24日(火)午前9時の予想