23日は長崎市などで最高気温が20℃を超え、あたたかい1日となりました。 この時期、気になるのはサクラの開花。 気象台の標本木や県内のお花見スポットを取材しました。 （栗山真乙アナウンサー） 「ソメイヨシノの標本木を見てみると、1輪サクラが咲いています。つぼみはすこし膨らんでいる状態のものが多くある」 長崎地方気象台にある標本木のソメイヨシノ。 23日の開花は1輪。 長崎地方気象台では5輪&#