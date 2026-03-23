覚醒剤を使用した上で知人男性に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われている小松市の44歳の男の裁判員裁判で、金沢地裁は拘禁刑11年の実刑判決を言い渡しました。小松市の建設業の男(44)は、2025年8月、自宅で覚醒剤を使用した状態で知人の50代男性を右こぶしで殴るなどの暴行を加え、外傷性くも膜下出血などのけがを負わせて死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われました。これまでの裁判で男は起訴内