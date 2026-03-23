消防などによりますと、神奈川県三浦市で近隣住民から「ベランダから黒煙が出ている」などと119番通報がありました。5階建ての団地の4階にある部屋から出火しているということで、他の部屋に延焼中だということです。現在、消防車16台が出動し消火活動にあたっています。4階のベランダで逃げ遅れている人がいるという情報もあり、消防が確認を急いでいます。