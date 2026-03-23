報道陣に公開された小型実験機「RV―X」＝14日、秋田県能代市宇宙航空研究開発機構（JAXA）は23日、再使用型ロケットの開発に向けた小型実験機「RV―X」の飛行試験を25日に秋田県能代市の施設で実施すると発表した。14日に機体を準備したが、天候が整わず延期していた。試験では全長約7.3メートルの機体が高さ10メートルまで上昇、そのまま横移動し着陸する。ドイツやフランスと共同開発中の実験機「カリスト」の設計に実験デ