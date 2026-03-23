荷物専用新幹線から積み荷を降ろす作業員＝23日午後、東京都北区の車両基地JR東日本は23日、盛岡―東京間で国内初の荷物専用新幹線の運行を始めた。この日は約800箱を積み込んで盛岡市の車両基地を正午前に出発し、約4時間後に東京都北区の車両基地に到着した。東北から生鮮食品や精密機器などを首都圏に素早く届けるのが狙いで、需要を見ながら仙台や新潟エリアでの運行も検討する。JR東によると、平日に上り列車としてE5系の