鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第９話が２２日に放送された。ラスト、早瀬儀堂（鈴木亮平）と夏海一香（戸田恵梨香）の夫婦が最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）が、合六亘（北村有起哉）のアジトにいる、まさか展開。兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）に協力する警察内のスパイだと告白したが…。一方で早瀬儀堂が事前に信頼する部下足立翼（蒔田彩珠）に頼んでいた捜査一課の