値上げが続く中、私たちの買い物の仕方は静かに変わりつつある。東芝デジタルソリューションズが電子レシートサービス「スマートレシート（Ｒ）」の約２９０万人分のデータを分析したところ、支出は増えているのに、買う量や店に行く回数は減るという、一見矛盾した動きが見えてきた。分析は２０２４年から２０２５年の食料品スーパーでの購買データが対象。１回あたりの買い物金額は２０２４年の平均２，５１４円から２０２５