【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党総務部長は23日、高市早苗首相が日米首脳会談で日朝首脳会談への意欲を示したことに関し、拉致問題の解決を目指すのであれば困難だとの見解を示した。朝鮮中央通信が報じた。