日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２３日、都内で開かれた。会合後に大島理森（ただもり）委員長が会見し、２２日に閉幕した春場所（エディオンアリーナ大阪）を左肩のけがで４日目から休場した横綱・大の里（二所ノ関）に言及。「ともかく体をしっかり治して、次の場所を目指してほしい。強い横綱を相撲ファンの皆様が期待しておられるわけだから。巡業に出ていただくことも大事だけれども、体を治