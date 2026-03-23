日本水泳連盟は２３日、９月の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選手を発表した。競泳代表は８月のパンパシフィック選手権（米国）にも出場する。男子はパリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）、平泳ぎで日本選手権３冠を達成した大橋信（枚方ＳＳ）ら１８人、女子は鈴木聡美（ミキハウス）、池江璃花子（横浜ゴム）、成田実生（ルネサンス）ら１７人が選ばれた。同日、都内でパンパシフィック選手権代表発表会見が行われた。初