高市総理は23日、中東情勢に関する関係閣僚会議を24日に立ち上げると表明しました。高市総理「あす、中東情勢に関する関係閣僚会議を立ち上げ、対中東情勢が経済に与える影響を注視し、きょうお集まりの皆様のご懸念に対して、きめ細かく対応をしてまいります」高市総理は23日、政府と労働界、経済界の代表と総理官邸で会合を開き、中東情勢に関する関係閣僚会議を24日に立ち上げると表明しました。また、中東情勢の影響でガソリン