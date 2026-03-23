2人乗りのオートバイに あおり運転をしてけがをさせて逃げたとして、20代の男が逮捕されました。 【「あおり運転」関連記事の写真】「殺されるかもしれない」軽トラックにが反対車線へはみ出し、降りると“刀” 危険運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の仲光太志容疑者（29）です。 仲光容疑者は2026年1月、熊本県菊陽町津久礼の国道57号、通称「菊陽バイパス」で、菊陽方面に乗用車を運転中、前を走っ