◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）ララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は、今回がキャリア１４戦目で初のＧ１＆１２００メートル戦。「いつか試してみたいと思っていたけど、まさか初めてがＧ１になるとは」と大竹調教師の顔にも笑みがこぼれる。３走前から１０番人気１着→１０番人気１着→１４番人気２着と波乱を演出。再び人気薄が想定され