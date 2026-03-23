日朝首脳会談に否定的な姿勢を示しました。北朝鮮の朝鮮中央通信はきょう金正恩総書記の妹、金与正氏の談話で日本の高市総理大臣が日米首脳会談で日朝会談の実現に意欲を示したことについて、「日本が望むからといって実現する問題ではない」と指摘しました。そのうえで、日本が一方的な議題の解決を求めるなら、「会う意向もない」と強調しました。さらに、「首相が平壌に来る光景を見たくない」と述べ、強い不快感を示しました。